Sassi lanciati contro le auto nel Perugino, indaga la polizia (Di domenica 5 marzo 2023) AGI - Sassi contro le auto in transito lungo la superstrada. Due episodi denunciati a distanza di un paio d'ore uno dall'altro, su cui indagano la polizia stradale di Perugia e il commissariato di Foligno. I fatti si sono verificati lungo la statale 75, in direzione Spoleto. Secondo quanto raccontato dagli automobilisti che hanno sporto denuncia, le loro auto sono state raggiunte da pietre al passaggio di un tratto costeggiato da una pista ciclabile, da dove i Sassi sarebbero partiti. Una delle due vetture, in particolare, è stata raggiunta da almeno due grosse pietre di circa 20 centimetri, poi ritrovate, che hanno provocato una evidente ammaccatura sul tetto del veicolo. Le indagini sono in corso. Leggi su agi (Di domenica 5 marzo 2023) AGI -lein transito lungo la superstrada. Due episodi denunciati a distanza di un paio d'ore uno dall'altro, su cuino lastradale di Perugia e il commissariato di Foligno. I fatti si sono verificati lungo la statale 75, in direzione Spoleto. Secondo quanto raccontato daglimobilisti che hanno sporto denuncia, le lorosono state raggiunte da pietre al passaggio di un tratto costeggiato da una pista ciclabile, da dove isarebbero partiti. Una delle due vetture, in particolare, è stata raggiunta da almeno due grosse pietre di circa 20 centimetri, poi ritrovate, che hanno provocato una evidente ammaccatura sul tetto del veicolo. Le indagini sono in corso.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiUmbria: Sassi lanciati contro le auto in transito lungo la ss75 - TgrRaiUmbria : Sassi lanciati contro le auto in transito lungo la ss75 - umbriajournal_ : Sassi lanciati sulla Strada Statale 75 da una pista ciclabile, auto danneggiate - mcc43_ : Squadrismo: #Anarchici a #Torino per #Cospito: scia di devastazione, rotte vetrine dei negozi, vetri delle auto in… - solina_paolo : RT @LiveSicilia: Palermo, “vampa” al Capo: lanciati sassi contro i vigili del fuoco -

Foligno, lanciano sassi sulla Ss75 e colpiscono delle auto: si cercano i responsabili Dopo aver rilevato che nessuno dei due conducenti aveva riportato lesioni e che non era necessario l'intervento dei sanitari, gli agenti hanno individuato l'area da cui sono stati lanciati i sassi e ... Foligno, sassi dalla ciclopedonale sulla SS75 colpiscono due auto ... in direzione Spoleto, dove i conducenti di due veicoli " a distanza di un paio di ore - avevano segnalato di aver subito il danneggiamento delle proprie auto per via di alcuni sassi, lanciati da una ... Sassi lanciati sulle auto in transito sulla SS75: indagini della polizia Nuovo episodio di sassi lanciati da una pista ciclopedonale nella zona di Foligno, indaga la polizia. Ad allertare il commissariato di polizia folignate e la stradale sono stati i conducenti di due auto che, a distanza ... Dopo aver rilevato che nessuno dei due conducenti aveva riportato lesioni e che non era necessario l'intervento dei sanitari, gli agenti hanno individuato l'area da cui sono statie ...... in direzione Spoleto, dove i conducenti di due veicoli " a distanza di un paio di ore - avevano segnalato di aver subito il danneggiamento delle proprie auto per via di alcunida una ...Nuovo episodio dida una pista ciclopedonale nella zona di Foligno, indaga la polizia. Ad allertare il commissariato di polizia folignate e la stradale sono stati i conducenti di due auto che, a distanza ... Sassi lanciati sulla SS75: indagini della polizia TuttOggi Sassi contro le auto in transito A distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro due automobilisti hanno segnalato alla polizia di aver subito il danneggiamento dell'auto da parte di sassi lanciati contro la vettura mentre transitavano ... Foligno, due auto colpite dai grossi sassi mentre transitano lungo la Centrale umbra.Indagini della polizia Sabato pomeriggio gli agenti d del Commissariato di Foligno e della Sezione Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo la Strada Statale 75, in direzione Spoleto, dove i conducenti di ... A distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro due automobilisti hanno segnalato alla polizia di aver subito il danneggiamento dell'auto da parte di sassi lanciati contro la vettura mentre transitavano ...Sabato pomeriggio gli agenti d del Commissariato di Foligno e della Sezione Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti lungo la Strada Statale 75, in direzione Spoleto, dove i conducenti di ...