Sarno | ordinanza del sindaco dopo incendio Cermetal | paura per la diossina

(Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, Giuseppe Canfora, ha emanato un’il vastoche nel pomeriggio di ieri ha colpito e distrutto la, un’azienda di recupero di rottami ferrosi. Oltre ad interrompere qualsiasi attività dell’impianto industriale, il primo cittadino, in attesa degli esiti delle analisi Arpac sulla presunta emissione di, ha imposto a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall’opificio industriale, in via precauzionale, la disattivazione degli impianti di areazione forzata e/o di condizionamento, la chiusura degli infissi esterni (finestre balconi) degli immobili, il divieto del consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti in data successiva all’nelle zone ...

L'del sindaco di, Giuseppe Canfora Il sindaco ha ordinato, in via precauzionale, a tutta la popolazione residente nel perimetro di 2 km dall'opificio industriale dove si è verificato ...Poco dopo l'inizio dell'evento è arrivata l'del primo cittadino Giuseppe Canfora "Si ... E' stata allertato l'ufficio di Protezione Civile del Comune di.

L'Ordinanza del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora