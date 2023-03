Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Samuele Segreto al Serale di Amici di Maria De Filippi - Sicilia_Fan : ?? #TV - Il monrealese Samuele Segreto conquista un posto al serale di #Amici di Maria De Filippi. La bella notizia ?? - silenziscontati : sono più vicina a samuele segreto di quanto pensassi.. - falcioni93 : RT @cafeecolombia: - Larissa Iapichino, sul tetto d'Europa e il segreto (nascosto) delle Kinder fetta al latte. - Samuele Ceccarelli, 23 a… - iitscams : Buongiorno a Samuele Segreto -

3' DI LETTURA PALERMO " Parola aDamiani . Dopo il pareggio beffa contro il Pisa, i rosanero di Eugenio Corini sono tornati a ... alla fine penso che sia ilper fare un campionato di ......Damiani ha tracciato un bilancio del momento attuale dei rosanero in un'intervista al sito ... In questa squadra siamo tutti titolari, credo che questo sia ilper fare un campionato di ...Qualche rimpianto dalle sue parole si evince. MaDamiani , mediano del Palermo, non ha nulla da rimproverare a se stesso e ai suoi compagni: "... ed è ilper fare un campionato di ...

Danza, Samuele Segreto conquista la maglia del serale ad ''Amici'' di Maria De Filippi Monreale News

Il centrocampista del Palermo si racconta in una breve intervista in cui affronta diversi temi a tinte rosanero ...Samuele Damiani, centrocampista del Palermo, parla sia del pareggio di Pisa ma anche del momento della squadra e del prossimo impegno a Cittadella ...