Samuele Ceccarelli | l' italiano più veloce di Jacobs | tutti i suoi segreti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Quando l'uomo con il kimono nell'armadio incontra l'uomo pieno di cerotti, uno dei due muore o almeno arriva secondo. Così l'Italia resta sul trono dei 60 metri agli Europei Indoor, ma questa volta il gradino più alto tocca a, che fa fuori Marcelle lo condanna alla terza sconfitta in questo inizio di stagione. Faceva karate, il 23enne massese, che poi a 16 anni ha scoperto l'atletica e non l'ha più abbandonata. E dopo un 2022 quasi da buttare perché ha messo insieme infortuni a raffica, ha resettato tutto. Un paio di settimane fa, bruciandoad Ancona negli Assoluti, aveva dato un segnale, soprattutto a se stesso. Ma nulla in confronto a quello che gli è riuscito sulla pista di Istanbul. Batteria solida, semifinale con primato personale a 6”47 che è anche miglior crono in Europa ...