(Di domenica 5 marzo 2023) Lacerca punti per sperare nel miracolo salvezza. A pochi minuti dal match è Alessandro, difensore blucerchiato, che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vale19811 : Sampdoria, Zanoli: “Partita fondamentale, oggi dobbiamo vincere assolutamente” - TuttoSalerno : Sampdoria, Zanoli: 'Partita fondamentale per la salvezza. Dobbiamo vincere' - SampNews24 : #Zanoli: «Dobbiamo vincere con la Salernitana. È fondamentale per salvarci» - Blucerchiando : Le formazioni ufficiali di #SampSalernitana Sampdoria: Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Auge… - FabioMaccioni32 : @_BeFootball Laurienté Sassuolo Zerbin Napoli Miretti Juventus Gaetano Napoli Zanoli Sampdoria -

Alessandro, esterno della, ha parlato prima del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni Alessandro, esterno della, ha parlato prima della sfida con la Salernitana a ...Queste le formazioni ufficiali:(3 - 4 - 2 - 1): Audero;, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Sabiri; Jesè. Allenatore: Stankovic. A disposizione: Turk, ...(3 - 4 - 2 - 1): Audero;, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Sabiri; Jesé Rodriguez. Allenatore: Stankovic. SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc, ...

Sampdoria, Zanoli: 'Partita fondamentale per noi, dobbiamo vincere' Calciomercato.com

La Sampdoria sfida a Marassi la Salernitana per tenere ancora vive le residue speranze di salvezza. Emergenza per Stankovic, privo di diversi titolari tra cui anche lo squalificato Gabbiadini: in atta ...Alle 15 ci sarà la sfida tra la Sampdoria e la Salernitana. Ecco le formazioni ufficiali: Sampdoria (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, ...