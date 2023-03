(Di domenica 5 marzo 2023) In una giornata davvero poco entusiasmante fatta di due partite terminate con il risultato di 0-0, ci ha pensato Dejana dare uno scossone. Spezia-Verona prima e-Salernitana poi, hanno regalato veramente poche emozioni, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Hanno giocato squadre che occupano zone calde della classifica e, visto il momento decisivo della stagione e l’importanza degli incontri odierni, sono risultate restie e poco avvezze a sbilanciarsi in avanti. Ma nel caso dellaad esempio, ottenere un solo punto, è servito a poco…o praticamente nulla. I blucerchiati si sono adagiati da un paio di giornate a questa parte, sul fondo della classifica, al 20esimo posto. Ultima posizione e solamente 12 punti alla pari della Cremonese (che deve però ancora giocare). Insomma una stagione buia e fatta ...

...gli atteggiamenti sopra le righe che avevano caratterizzato la trasferta di Genova con la... Deve ringraziare il var che gli ha permesso di calciare nuovamente il rigore",Antonio. E ......come sempre Antonio Cassano nella consueta puntata in diretta streaming della Bobo TV . Il Cassano stavolta attacca Nicolò Barella , che nella gara di martedì sera a Marassi contro la...'Basta, non si fa così',Lukaku, che sembra anche rivolgere un insulto al compagno. Fase iniziale di gara nella quale l'Inter mantiene il predominio del gioco, con lain attesa di ...

Sampdoria, tuona Stankovic: "Giusto sostituire Sabiri. Non mi arrendo" OA Sport

Infatti oltre al premio a La Bella Stagione, ha ottenuto un premio speciale per Gigi Riva per Nel Nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani ... Vialli e Roberto Mancini e i loro anni alla ...