Sampdoria, Stankovic: «Quanto ci credo da 1 a 10? Basta con queste domande» (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Stankovic dopo il pareggio della Sampdoria in casa contro la Salernitana: «Ho visto la coreografia dei tifosi e mi sono commosso» Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Ci sono tanti perché, non mi piace ripetermi. Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti. C’era di nuovo la tensione che ci ha schiacciato. Nessun calciatore reagisce nello stesso modo. Qualcuno si fa condizionare, e su questo non posso farci nulla. Venendo allo stadio e guardando fuori ho visto gente dai 7 ai 77 anni che ci incoraggiava, applaudiva e mandava baci. Poi ho visto la coreografia e mi sono commosso. Più di così cosa devono fare i tifosi per farci sciogliere la tensione. Ho detto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Le parole didopo il pareggio dellain casa contro la Salernitana: «Ho visto la coreografia dei tifosi e mi sono commosso» Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Ci sono tanti perché, non mi piace ripetermi. Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti. C’era di nuovo la tensione che ci ha schiacciato. Nessun calciatore reagisce nello stesso modo. Qualcuno si fa condizionare, e su questo non posso farci nulla. Venendo allo stadio e guardando fuori ho visto gente dai 7 ai 77 anni che ci incoraggiava, applaudiva e mandava baci. Poi ho visto la coreografia e mi sono commosso. Più di così cosa devono fare i tifosi per farci sciogliere la tensione. Ho detto ...

