Sampdoria-Salernitana, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 5 marzo 2023) Prosegue il campionato di Serie A in questo altro weekend di calcio e lo fa con la venticinquesima giornata del massimo torneo. Tra i tanti match in campo scenderanno anche Sampdoria-Salernitana, incontro che per molti rappresenta uno snodo fondamentale di classifica: la gara di Marassi tra blucerchiati e granata ha tutti i crismi per essere un crocevia importantissimo in chiave salvezza. Ecco le ultime news relative al match, con le probabili formazioni e la diretta tv. Sampdoria-Salernitana: il momento delle due squadre Pesa drammaticamente, in casa Sampdoria, la mancanza di una vittoria. I blucerchiati mancano i tre punti da ben nove partite, nelle quali hanno ottenuto solo due pareggi e per sette gare non hanno segnato. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023) Prosegue il campionato diA in questo altro weekend di calcio e lo fa con la venticinquesima giornata del massimo torneo. Tra i tanti match in campo scenderanno anche, incontro che per molti rappresenta uno snodo fondamentale di classifica: la gara di Marassi tra blucerchiati e granata ha tutti i crismi per essere un crocevia importantissimo in chiave salvezza. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv.: il momento delle due squadre Pesa drammaticamente, in casa, la mancanza di una vittoria. I blucerchiati mancano i tre punti da ben nove partite, nelle quali hanno ottenuto solo due pareggi e per sette gare non hanno segnato. ...

Serie A 2022 - 2023, Sampdoria - Salernitana: le probabili formazioni La Sampdoria che alle 15 attende la Salernitana ha problemi in attacco: manca infatti lo squalificato Gabbiadini. Potrebbe esserci dunque Quagliarella al fianco di Lammers, improbabile che siano titolari ... Sampdoria, tegola Lammers per Stankovic: le sue condizioni Sam Lammers, attaccante della Sampdoria, si è infortunato e il tecnico Stankovic dovrà farne a meno per la sfida con la Salernitana Sam Lammers, attaccante della Sampdoria, si è infortunato e il tecnico Dejan Stankovic dovrà farne a meno per la sfida di Serie A con la Salernitana, ma non solo. Lammers potrebbe saltare ... Sampdoria - Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv Sampdoria - Salernitana si gioca oggi, domenica 5 marzo 2023 alle ore 15 per la 25giornata di Serie A. Gara importantissima per entrambe le squadre ma soprattutto per i padroni di casa che dovranno ...