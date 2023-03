Sampdoria-Salernitana, Rincon: “Abbiamo lottato, bisogna trovare la forza” (Di domenica 5 marzo 2023) “Volevamo dare una gioia a questa gente che ci ha sostenuto in questo anno difficile, dispiace di non riuscire a vincere in casa. Oggi Abbiamo fatto una partita di lotta, limitando una squadra che ha dei valori, Abbiamo avuto potenziali occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle”. Lo ha detto il centrocampista della Sampdoria, Tomas Rincon ai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto dai blucerchiati in casa con la Salernitana. “Abbiamo avuto un pochino il dominio del gioco, ci siamo mossi bene, ci manca lucidità nell’ultimo passaggio e quell’episodio a favore capace di farci sbloccare e vincere in casa – spiega ancora il venezuelano – bisogna trovare le forze in noi stessi, mantenendoci positivi nel lavoro quotidiano. Finche la matematica non ci ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) “Volevamo dare una gioia a questa gente che ci ha sostenuto in questo anno difficile, dispiace di non riuscire a vincere in casa. Oggifatto una partita di lotta, limitando una squadra che ha dei valori,avuto potenziali occasioni ma non siamo riusciti a sfruttarle”. Lo ha detto il centrocampista della, Tomasai microfoni di Dazn dopo il pareggio ottenuto dai blucerchiati in casa con la. “avuto un pochino il dominio del gioco, ci siamo mossi bene, ci manca lucidità nell’ultimo passaggio e quell’episodio a favore capace di farci sbloccare e vincere in casa – spiega ancora il venezuelano –le forze in noi stessi, mantenendoci positivi nel lavoro quotidiano. Finche la matematica non ci ...

