Sampdoria-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Salernitana, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida salvezza molto delicata a Marassi, dove i blucerchiati ora ultimi aspirano a riaprire il discorso e trascinare dentro i campani che veleggiano al momento in zone più o meno tranquille. Chi vincerà al Ferraris? Fischio d'inizio alle ore 15 di domenica 5 marzo. Sampdoria-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi.

