Sampdoria-Salernitana: le probabili formazioni di Stankovic e Sousa (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra Sampdoria e Salernitana. Ecco le probabili formazioni Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra Sampdoria e Salernitana. Ecco le probabili formazioni. Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Quagliarella, Jesè Rodriguez. Allenatore: Stankovic.Indisponibili: Conti, Murillo, Ilkhan, Djuricic, Lammers, Pussetto. Squalificati: Gabbiadini. Diffidati: Rincon, Sabiri. Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniulic, Pirola; Sambia, Crnigoy, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. Allenatore: Sousa.Indisponibili: Troost-Ekong, Fazio, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco leAlle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco le(3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Quagliarella, Jesè Rodriguez. Allenatore:.Indisponibili: Conti, Murillo, Ilkhan, Djuricic, Lammers, Pussetto. Squalificati: Gabbiadini. Diffidati: Rincon, Sabiri.(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniulic, Pirola; Sambia, Crnigoy, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. Allenatore:.Indisponibili: Troost-Ekong, Fazio, ...

