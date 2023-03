Sampdoria-Salernitana, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 marzo 2023) La domenica sportiva prosegue con il match delle 15:00 tra Sampdoria e Salernitana: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme le formazioni ufficiali che scenderanno in campo per la 25° giornata di Serie A. I padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 11 punti conquistati in 24 giornate. Nulla sembra girare per il verso giusto in casa Samp ma Dejan Stankovic è un tecnico tosto ed il suo obiettivo è quello di fare il massimo per salvare la squadra. Per la partita odierna il tecnico manderà in campo i suoi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Audero mentre in difesa giocheranno Zanoli, Nuytinck ed Amione. A centrocampo ci saranno Leris, Winks, Rincon ed Augello mentre a supporto di Jesè agiranno Sabiri e Cuisance. Fuori per infortunio Gabbiadini e Lammers. Gli ospiti ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 marzo 2023) La domenica sportiva prosegue con il match delle 15:00 tra: dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre andremo a scoprire insieme leche scenderanno in campo per la 25° giornata di Serie A. I padroni di casa sono ultimi in classifica con soli 11 punti conquistati in 24 giornate. Nulla sembra girare per il verso giusto in casa Samp ma Dejan Stankovic è un tecnico tosto ed il suo obiettivo è quello di fare il massimo per salvare la squadra. Per la partita odierna il tecnico manderà in campo i suoi con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Audero mentre in difesa giocheranno Zanoli, Nuytinck ed Amione. A centrocampo ci saranno Leris, Winks, Rincon ed Augello mentre a supporto di Jesè agiranno Sabiri e Cuisance. Fuori per infortunio Gabbiadini e Lammers. Gli ospiti ...

