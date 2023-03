Sampdoria-Salernitana, DIRETTA LIVE (0-0): vince la paura (Di domenica 5 marzo 2023) Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sampdoria-Salernitana, sesta partita del 25º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su ZONA DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. L’ultima posizione in classifica con 11 punti certifica la difficile stagione della Sampdoria, che in casa non ha mai vinto finora in Serie A, e ha conquistato gli ultimi 3 punti il 4 gennaio contro il Sassuolo (1-2). In seguito sono arrivate 6 sconfitte – contro Napoli (0-2), Empoli (1-0), Udinese (0-1), Atalanta (2-0), Bologna (1-2) e Lazio (1-0) – e 2 pareggi – con Monza (2-2) ed Inter (0-0) – in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina (1-0). I blucerchiati detengono nettamente il peggior attacco della Serie A con soli 11 gol messi a segno, e hanno ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 5 marzo 2023) Benvenuti allatestuale di, sesta partita del 25º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su ZONA DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 20:45. L’ultima posizione in classifica con 11 punti certifica la difficile stagione della, che in casa non ha mai vinto finora in Serie A, e ha conquistato gli ultimi 3 punti il 4 gennaio contro il Sassuolo (1-2). In seguito sono arrivate 6 sconfitte – contro Napoli (0-2), Empoli (1-0), Udinese (0-1), Atalanta (2-0), Bologna (1-2) e Lazio (1-0) – e 2 pareggi – con Monza (2-2) ed Inter (0-0) – in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina (1-0). I blucerchiati detengono nettamente il peggior attacco della Serie A con soli 11 gol messi a segno, e hanno ...

