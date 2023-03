Sampdoria-Salernitana 0-0 LIVE | tutto pronto al Ferraris

(Di domenica 5 marzo 2023) Al, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlsi affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - Pall_Gonfiato : #SerieA le formazioni ufficiali di #SampdoriaSalernitana - TUTTOJUVE_COM : Sampdoria - Salernitana: le formazioni ufficiali - ottopagine : LIVE | Sampdoria-Salernitana, la diretta web del match #Salerno - IlMillennioX12 : F1: ritardata la partenza di un'ora per vedere tutta Sampdoria - Salernitana -

Commenta per primo Spezia - Verona esono i primi due match di questa domenica di Serie A , in scena con la 25ª giornata. Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più discussi ...Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori per il match in programma alle ore 15 Diramate le formazioni ufficiali di, match valevole per la 25esima giornata di Serie ...Commenta per primo Di seguito, le formazioni ufficiali di, con tutte le scelte optate da Stankovic e Sousa.(3 - 5 - 2) : Audero, Zanoli, Nuytinck, Amione, Leris, Winks, Rincon, Cuisance, Augello, Sabiri, Jesè Rodriguez. All.

Sampdoria Salernitana, Stankovic verso il tridente: deciso l'attacco Samp News 24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Spezia-Verona e Sampdoria-Salernitana sono i primi due match di questa domenica di Serie A, in scena con la 25ª giornata. Calciomercato.com vi racconterà la moviola live degli episodi arbitrali più ...