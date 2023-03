Sampdoria-Salernitana 0-0 LIVE: lampo di Leris, Ochoa respinge (Di domenica 5 marzo 2023) Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Ferraris, Sampdoria e Salernitana si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - strimbrut : Sampdoria vs Salernitana live stream in diretta ? - ilducarocco : Domenica, ore 15. Nell'orario classico del #calcio oggi c'è solo #SampSalernitana. Con tutto il rispetto per le due… - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Sampdoria-Salernitana, 25ª giornata Serie A: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Sampdoria-Salernitana, 25ª giornata Serie A: segui la diretta del match -