Sampdoria-Salernitana 0-0 LIVE: fase di studio tra le due formazioni (Di domenica 5 marzo 2023) Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Ferraris, Sampdoria e Salernitana si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - EmanuelaMortari : Eccomi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Zanoli: 'Gara fondamentale con la Salernitana, dobbiamo vincere' - riccirex : RT @MarioGiunta: ??Super Post ?? SkySport24 ?? Sampdoria-Salernitana ?? Dalle 17,30 alle 18,30 ?? @ilNoso , De Grandis ?? @riccirex da Genova ??… - napolimagazine : SAMPDORIA - Zanoli: 'Gara fondamentale con la Salernitana, dobbiamo vincere' -