Sampdoria-Salernitana 0-0 LIVE: ci prova Cuisance, pallone fuori

Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Ferraris, Sampdoria e Salernitana si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023.

Sampdoria, tensione tra Stankovic, Sabiri e i tifosi Il tecnico serbo non ha apprezzato l'atteggiamento del fantasista marocchino e ha voluto lanciare un segnale a tutta la squadra, togliendo dal campo al 35 di Sampdoria - Salernitana. Sabiri si è ... Sampdoria - Salernitana 0 - 0 LIVE: ci prova Piatek, blocca Audero Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris, Sampdoria e Salernitana si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ... Sampdoria, 'caso' Sabiri: esce dopo 35 minuti, il motivo Commenta per primo La partita di Sabiri con la Salernitana è durata solo 35 minuti. Partito titolare nelle scelte di Stankovic, secondo Sky Sport è stato sostituito per scelta tecnica perché l'allenatore non era contento dell'approccio del ... Il tecnico serbo non ha apprezzato l'atteggiamento del fantasista marocchino e ha voluto lanciare un segnale a tutta la squadra, togliendo dal campo al 35 di. Sabiri si è ...Al Ferraris, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A ...Commenta per primo La partita di Sabiri con laè durata solo 35 minuti. Partito titolare nelle scelte di Stankovic, secondo Sky Sport è stato sostituito per scelta tecnica perché l'allenatore non era contento dell'approccio del ... Sampdoria-Salernitana, le formazioni ufficiali Fantacalcio ® SERIE A - Sampdoria-Salernitana, Sabiri sostituito alla mezz’ora: il motivo Al 35' minuto del match tra Sampdoria e Salernitana Sabiri è stato sostituito da Gunter. Non sembrano esserci motivi di carattere fisico a giustificare questa sostituzione così anticipata. Sembra infa ... samp, sabiri fischiato e sostituito. stankovic zittisce i tifosi Abdelhamid Sabiri è stato sostituito al 35' di Sampdoria-Salernitana, un cambio che non ha avuto motivazioni fisiche e nasce dalla prestazione ... Al 35' minuto del match tra Sampdoria e Salernitana Sabiri è stato sostituito da Gunter. Non sembrano esserci motivi di carattere fisico a giustificare questa sostituzione così anticipata. Sembra infa ...Abdelhamid Sabiri è stato sostituito al 35' di Sampdoria-Salernitana, un cambio che non ha avuto motivazioni fisiche e nasce dalla prestazione ...