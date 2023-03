Sampdoria | Rincon | «Ci dispiace | volevamo dare una gioia ai tifosi»

(Di domenica 5 marzo 2023) Le parole di Tomas, centrocampista della, dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Salernitana Tomas, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Ciperchéunaa questa gente che ci ha sostenuto in questo anno difficile.di non riuscire a vincere, ma abbiamo fatto una partita di lotta limitando una squadra forte. Abbiamo avuto un paio di occasioni che non siamo riusciti a sfruttare, abbiamo avuto maggiore dominio, ma ci manca lucidità davanti. Ci serve l’episodio per sbloccarci, cinon aver trovare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Rincon: 'Abbiamo l'obbligo di credere nella salvezza' - sportface2016 : #SampdoriaSalernitana, #Rincon: 'Abbiamo lottato, bisogna trovare la forza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Rincon: 'Abbiamo l'obbligo di credere nella salvezza' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Rincon: 'Abbiamo l'obbligo di credere nella salvezza' - napolimagazine : SAMPDORIA - Rincon: 'Abbiamo l'obbligo di credere nella salvezza' -

Commenta per primo Tomas Rincòn , centrocampista della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio senza reti contro la Salernitana: 'Ci dispiace, volevamo dare una gioia a questa gente, siamo contrariati perché non riusciamo a vincere in casa. Ci ...- SALERNITANA 0 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Audero; Zanoli, Nuytinck (61 Malagrida) Amione; Leris,, Winks, Augello (61 Murru); Cuisance (80 De Luca), Sabiri (35 Gunter); Jesè ...Commenta per primo- Salernitana 0 - 0 Audero 6,5: sbatte la porta in faccia a Candreva quando il numero 87 ...6 : solita partita generosa e grintosa. Pressa e ringhia, per l'equilibrio ...

Sampdoria, Rincon: "Crederemo nella salvezza fino all'ultimo, lo dobbiamo ai tifosi" TUTTO mercato WEB

Secondo risultato utile per i granata che difendono il +7 dal Verona e +4 dallo Spezia, squadra cuscinetto tra Salernitana e scaligeri ...Sampdoria e Salernitana pareggiano per 0-0 allo Stadio Ferraris nella sfida della venticinquesima giornata di Serie A 2022/23. Finisce senza reti lo scontro salvezza fra blucerchiati e granata con un ...