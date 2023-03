Sampdoria e Salernitana senza gol: un punto che serve a poco (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo Spezia e Verona, anche Sampdoria e Salernitana chiudono il proprio faccia a faccia per la salvezza sullo 0-0. A Marassi va in scena una sfida equilibrata e combattuta, con alcune buone occasioni non sfruttate sia da una parte che dall'altra: un punto a testa che fa sicuramente più comodo alla squadra di Paulo Sousa, che resta a +7 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Dejan Stankovic restano inchiodati all'ultimo posto con soli 12 punti conquistati. La prima grande occasione del match arriva a ridosso del quarto d'ora a favore dei campani, con Candreva che scappa a tu per tu con Audero dopo un lancio di Kastanos, ma il grande ex della sfida perde il tempo giusto per la battuta facendosi poi murare dal portiere. I blucerchiati rispondono al 23', quando Leris si avventa su una respinta della difesa a seguito di un tiro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Dopo Spezia e Verona, anchechiudono il proprio faccia a faccia per la salvezza sullo 0-0. A Marassi va in scena una sfida equilibrata e combattuta, con alcune buone occasioni non sfruttate sia da una parte che dall'altra: una testa che fa sicuramente più comodo alla squadra di Paulo Sousa, che resta a +7 sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Dejan Stankovic restano inchiodati all'ultimo posto con soli 12 punti conquistati. La prima grande occasione del match arriva a ridosso del quarto d'ora a favore dei campani, con Candreva che scappa a tu per tu con Audero dopo un lancio di Kastanos, ma il grande ex della sfida perde il tempo giusto per la battuta facendosi poi murare dal portiere. I blucerchiati rispondono al 23', quando Leris si avventa su una respinta della difesa a seguito di un tiro di ...

