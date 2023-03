Sampdoria e Salernitana non si fanno male: pareggio senza reti al Ferraris (Di domenica 5 marzo 2023) La Sampdoria continua il suo digiuno di vittorie: per la squadra di Stankovic pareggio a reti bianche contro la Salernitana. pareggio – Sampdoria-Salernitana è terminata con il punteggio di 0-0. Un pareggio a reti bianche figlio di una partita in cui le due squadre non riescono a rendersi particolarmente pericolose in zona gol: unico squillo degno di nota sul finire del secondo tempo con Quagliarella che coglie l’esterno della rete dopo una bella girata. Per la squadra di Stankovic un punto che serve a poco ai fini della classifica: i blucerchiati restano ultimi in classifica a quota 12 e a – 9 dallo Spezia quart’ultimo. La Salernitana sale a 25 punti, a + 7 sul Verona terzultimo. Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Lacontinua il suo digiuno di vittorie: per la squadra di Stankovicbianche contro laè terminata con il punteggio di 0-0. Unbianche figlio di una partita in cui le due squadre non riescono a rendersi particolarmente pericolose in zona gol: unico squillo degno di nota sul finire del secondo tempo con Quagliarella che coglie l’esterno della rete dopo una bella girata. Per la squadra di Stankovic un punto che serve a poco ai fini della classifica: i blucerchiati restano ultimi in classifica a quota 12 e a – 9 dallo Spezia quart’ultimo. Lasale a 25 punti, a + 7 sul Verona terzultimo. Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - CalcioPillole : #SampdoriaSalernitana 0-0: un punto che fa contenti solo i campani - ZetaScout : Lorenzo Pirola in Sampdoria-Salernitana: #SerieATIM #sampdoriasalernitana #salernitana #pirola #scouting - serieB123 : Sampdoria-Salernitana risultato 0-0 - sportface2016 : Le pagelle e i voti di #SampdoriaSalernitana #SerieA -