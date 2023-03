Samanta Togni, chi è il marito Mario Russo: età, lavoro, figli, foto e Instagram (Di domenica 5 marzo 2023) La famosa maestra di “Ballando con le Stelle” arriva ad Amici: sarà proprio Samanta Togni a giudicare la gara di ballo di oggi pomeriggio. Lei è un volto molto noto della tv italiana, ma cosa sappiamo di suo marito? Se Siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere perché ve lo raccontiamo noi! La vita privata di Samanta Togni La vita privata di Samanta è sempre stata tormentata: nel 2001 ha avuto un figlio con il marito Mirko Trappetti, un imprenditore di Terni, ma i due si lasciano nel 2010. Dopo il divorzio ha intrattenuto due relazioni che per lei sono state molto importanti, una con l’ex calciatore Stefano Bettarini e l’altra con lo scrittore e produttore Nicola PapaRusso. Dopo di lui, ha avuto un flirt con Cristian ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) La famosa maestra di “Ballando con le Stelle” arriva ad Amici: sarà proprioa giudicare la gara di ballo di oggi pomeriggio. Lei è un volto molto noto della tv italiana, ma cosa sappiamo di suo? Se Siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere perché ve lo raccontiamo noi! La vita privata diLa vita privata diè sempre stata tormentata: nel 2001 ha avuto uno con ilMirko Trappetti, un imprenditore di Terni, ma i due si lasciano nel 2010. Dopo il divorzio ha intrattenuto due relazioni che per lei sono state molto importanti, una con l’ex calciatore Stefano Bettarini e l’altra con lo scrittore e produttore Nicola Papa. Dopo di lui, ha avuto un flirt con Cristian ...

