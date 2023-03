Samanta Togni, chi è il marito Mario Russo: “È stato un colpo di fulmine in treno” (Di domenica 5 marzo 2023) Mario Russo è il marito di Samanta Togni, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle oggi promossa a conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra la bellissima ballerino e il chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per motivi di lavoro però il chirurgo ha lasciato l’Italia dividendosi tra l’Inghilterra e la Spagna, anche se negli ultimi anni ha vissuto a Dubai. L’incontro con Samanta è avvenuto per puro caso sul treno: un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che hanno cominciato a conoscersi prima della decisione di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso febbraio 2020 con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Per amore di Samanta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 marzo 2023)è ildi, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle oggi promossa a conduttrice televisiva. Un grande amore quello nato tra la bellissima ballerino e il chirurgo plastico nato e cresciuto a Napoli. Per motivi di lavoro però il chirurgo ha lasciato l’Italia dividendosi tra l’Inghilterra e la Spagna, anche se negli ultimi anni ha vissuto a Dubai. L’incontro conè avvenuto per puro caso sul: un vero e proprioditra i due che hanno cominciato a conoscersi prima della decisione di sposarsi. Il matrimonio ècelebrato lo scorso febbraio 2020 con una cerimonia presso il Mulino Eroli di Narni con 140 invitati selezionati. Per amore di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @bubinoblog: #AMICI22: MARIA DE FILIPPI E LE MAGLIE PER IL SERALE. GIORGIA E SAMANTA TOGNI OSPITI - bubinoblog : #AMICI22: MARIA DE FILIPPI E LE MAGLIE PER IL SERALE. GIORGIA E SAMANTA TOGNI OSPITI - Sara51068792 : RT @gossiptv__: a giudicare le gare della ventiduesima puntata di #amici22 per il canto GIORGIA e per il ballo VERONICA PEPARINI, SAMANTA T… - Dicolamia123 : RT @davidoskychoc: ??Domani alle 14 su Canale5 ritorna #AMICI22 con #MariaDeFilippi La gara di ballo sarà giudicata da: Virna toppi Veroni… - Francy_25 : RT @amicii_news: A giudicare la gara BALLO nella puntata di domani saranno loro: Virna Toppi, Veronica Peparini e Samanta Togni ?? A giudica… -