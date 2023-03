Samaden non rinnova con l’Inter dopo 33 anni: ecco il reale motivo – TS (Di domenica 5 marzo 2023) Roberto Samaden ha deciso di non rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo 33 anni di onorato servizio in nerazzurro e ben 16 trofei vinti nel settore giovanile nerazzurro. L’edizione odierna di Tuttosport svela il reale motivo dietro questa scelta. ADDIO INTER – Roberto Samaden lascerà l’Inter dopo 33 anni e quasi 13 alla guida del settore giovanile. Nei giorni scorsi ha comunicato la scelta di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno ai vertici del club. Nessun contrasto o problema particolare con la società (il contratto era già pronto sul tavolo). Solamente la scelta, a 56 anni, di provare una nuova esperienza professionale. Assai probabile che ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Robertoha deciso di nonre il suo contratto con33di onorato servizio in nerazzurro e ben 16 trofei vinti nel settore giovanile nerazzurro. L’edizione odierna di Tuttosport svela ildietro questa scelta. ADDIO INTER – Robertolascerà33e quasi 13 alla guida del settore giovanile. Nei giorni scorsi ha comunicato la scelta di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno ai vertici del club. Nessun contrasto o problema particolare con la società (il contratto era già pronto sul tavolo). Solamente la scelta, a 56, di provare una nuova esperienza professionale. Assai probabile che ...

