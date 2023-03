Salvini si schiera contro lo stop alle sigarette elettroniche: “Esagerazione” (Di domenica 5 marzo 2023) L'idea della stretta sul fumo annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci e contenuta in una bozza stilata dai tecnici del dicastero non piace per nulla a Matteo Salvini. In particolare il leader della Lega critica il passaggio sul divieto di fumare le sigarette elettroniche all'aperto: “Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all'aperto appare esagerato. Voi che dite?”. La domanda posta su Twitter dopo aver sottolineato la propria opposizione a questo punto della norma, giudicata troppo restrittiva, ha scatenato i commenti degli utenti. “Anche quelle elettroniche fanno male, e disturbano gli altri, anche se all'aperto. Una volta che c'è divieto, che sia ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) L'idea della stretta sul fumo annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci e contenuta in una bozza stilata dai tecnici del dicastero non piace per nulla a Matteo. In particolare il leader della Lega critica il passaggio sul divieto di fumare leall'aperto: “Lestanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all'aperto appare esagerato. Voi che dite?”. La domanda posta su Twitter dopo aver sottolineato la propria opposizione a questo punto della norma, giudicata troppo restrittiva, ha scatenato i commenti degli utenti. “Anche quellefanno male, e disturbano gli altri, anche se all'aperto. Una volta che c'è divieto, che sia ...

