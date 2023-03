Salto in lungo, Larissa Iapichino vince l’argento agli Europei e scrive il nuovo record italiano: battuta anche sua madre Fiona May (Di domenica 5 marzo 2023) Meglio di se stessa, e perfino di sua madre, la grande Fiona May. Larissa Iapichino ha vinto oggi la medaglia d’argento nel Salto in lungo agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul, piazzandosi dietro la britannica Jazmin Sawyers, che ha saltato 7 metri esatti. Appena 3 centimetri in più della lunghezza coperta dall’atleta italiana, che con la misura di 6,97 batte il record italiano che lei stessa aveva centrato nel 2021 (6,91) e che condivideva sino ad oggi con sua madre, Fiona May. Al terzo posto, con 6.91, è arrivata la serba Ivana Vuleta, quarta la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica in carica. 21 anni da compiere (a luglio), ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Meglio di se stessa, e perfino di sua, la grandeMay.ha vinto oggi la meda d’argento nelinindoor di atletica in corso a Istanbul, piazzandosi dietro la britannica Jazmin Sawyers, che ha saltato 7 metri esatti. Appena 3 centimetri in più della lunghezza coperta dall’atleta italiana, che con la misura di 6,97 batte ilche lei stessa aveva centrato nel 2021 (6,91) e che condivideva sino ad oggi con suaMay. Al terzo posto, con 6.91, è arrivata la serba Ivana Vuleta, quarta la tedesca Malaika Mihambo, campionessa olimpica in carica. 21 anni da compiere (a luglio), ...

