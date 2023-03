Salto in lungo, Larissa Iapichino batte il record di mamma Fiona (Di domenica 5 marzo 2023) La figlia di Fiona May atterra a 6.97 e vince la medaglia d'argento agli Europei indoor di atletica, a Istanbul Leggi su vanityfair (Di domenica 5 marzo 2023) La figlia diMay atterra a 6.97 e vince la medaglia d'argento agli Europei indoor di atletica, a Istanbul

