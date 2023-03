Salernitana | Sousa | «Partita difficile | quel gol mancato di Candreva»

(Di domenica 5 marzo 2023) Le parole del tecnico Paulodopo il pareggio dellaa Marassi contro la Sampdoria Paulo, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. PAREGGIO – «Forse pesa tantola palla sbagliata da. Sapevamo sarebbe stata una, lo aveva trasmesso anche Stankovic prima della. La Sampdoria è una squadra che ha energia, che cerca il risultato. Siamo stati bravi sui duelli difensivi, ma abbiamo persoli offensivi. Ad un certo punto ho cercato di aumentare presenza al centrocampo per dare più stabilità. Sappiamo che non camminiamo sempre sulla stessa ...

La Sampdoria, dopo due sconfitte consecutive, nella venticinquesima giornata di campionato ha pareggiato per 0-0 contro la Salernitana di Paulo Sousa. I blucerchiati mancano ancora l'appuntamento con ..."Siamo entrati bene in campo, sapevamo che era una partita difficile, la Samp ha molta energia e questo ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi sui duelli difensivi ma perso quelli offensivi. Nel ...