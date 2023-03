Salernitana | Ribery | «Con Sousa una nuova forza | puntiamo alla salvezza»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Lavoriamo bene, l'obiettivo di tutti è la salvezza' - napolimagazine : SALERNITANA - Ribery: 'Lavoriamo bene, l'obiettivo di tutti è la salvezza' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Ribery: 'Lavoriamo bene, l'obiettivo di tutti è la salvezza' - CalcioNews24 : #SampdoriaSalernitana, le dichiarazioni pre partita di #Ribery - TuttoSalerno : Salernitana 'internazionale': Ribery e Ochoa attirano tifosi da tutto il mondo -

Andando in chiusura, hai avuto modo di condividere il campo con un fuoriclasse come Franck. ... con mister Sousa Molti palloni passavano da te e sei il giocatore dellache ha ...... in campo a 39 anni, 3 mesi e 18 giorni Ultimo match: BOLOGNA - Juventus 1 - 4 del 23 maggio 2021 13 - FRANCK: in campo a 39 anni, 4 mesi e 7 giorni Ultimo match:- Roma 0 - 1 del ...E' una parte integrante dellae qui potrà trovare la possibilità di crescere e chiarire il suo percorso'. Ci sono giocatori di esperienza come Candreva e Fazio ma anche di giovani che ...

Salernitana, Ribery: "Vittoria con il Monza ha fatto bene, l'obiettivo ... TUTTO mercato WEB

Franck Ribery, collaboratore tecnico della Salernitana, ha parlato prima del match di Serie A contro la Sampdoria: le dichiarazioni Franck Ribery, collaboratore tecnico della Salernitana, ha parlato p ...Grigoris Kastanos, centrocampista della Salernitana, ha parlato a LiraTV dopo il gol siglato da titolare nella vittoria per 3-0 contro il Monza nell'ultimo turno di campionato: ...