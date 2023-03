Salernitana, Coulibaly: 'Sarà più difficile per loro oggi' (Di domenica 5 marzo 2023) Pochi minuti al match tra Sampdoria e Salernitana. Una sfida importante per entrambe, come sottolinea Lassana Coulibaly, centrocampista della... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Pochi minuti al match tra Sampdoria e. Una sfida importante per entrambe, come sottolinea Lassana, centrocampista della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blucerchiando : Le formazioni ufficiali di #SampSalernitana Sampdoria: Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Auge… - TuttoSalerno : Coulibaly: 'Mi sento un calciatore importante per la Salernitana. Cerco di dare sempre il massimo' - TMWSampdoria : Salernitana, L. Coulibaly: 'Sampdoria in una posizione che non merita' - niwa217 : Sampdoria-Salernitana (Previsioni) 3-4-2-1 Ochoa Daniliuc Gyomber Pirola Sambia Coulibaly Bohinen Mazzocchi Candreva Dia Piatek - TuttoSalerno : Salernitana, il gol di Coulibaly sul podio dei più belli della giornata -