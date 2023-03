Salernitana, Coulibaly: «Sampdoria? Vi spiego perché sarà una partita difficile» (Di domenica 5 marzo 2023) Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, ha parlato in vista del prossimo match di Serie A contro la Sampdoria Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana, ha parlato durante il format Due chiacchiere con sul canale YouTube della Lega Serie A. PAROLE – «Quella contro la Sampdoria sarà una partita difficile perché si trovano in una posizione che non meritano, rispettiamo molto l’avversario. Dobbiamo scendere in campo per essere all’altezza della vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 marzo 2023) Lassana, centrocampista della, ha parlato in vista del prossimo match di Serie A contro laLassana, centrocampista della, ha parlato durante il format Due chiacchiere con sul canale YouTube della Lega Serie A. PAROLE – «Quella contro launasi trovano in una posizione che non meritano, rispettiamo molto l’avversario. Dobbiamo scendere in campo per essere all’altezza della vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

