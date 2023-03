Salernitana, altro passo verso la salvezza: 0-0 a Marassi contro la Samp (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLa Sampdoria salta l’appuntamento con la speranza di salvezza. Finisce 0-0 con la Salernitana. Vincere sarebbe stato decisivo per continuare a credere nella possibilità di mantenere la categoria. Tre punti avrebbero permesso di accorciare su Spezia e campiani, rispettivamente qualtultimi e quintultimi. Ora invece, con una giornata in meno da giocare, il distacco resta di 9 punti dagli aquilotti e 13 sulla squadra di Paulo Sosa. La Samp conferma un trend decisamente negativo in avanti, non riesce a segnare, appena 11 gol in 25 giornate e la vittoria in casa manca dal maggio del 2022. E per Stankovic c’è una grana in più. E’ scoppiato chiaramente il caso Sabiri. Il marocchino, già venduto alla Fiorentina, ha avuto la fiducia dl tecnico, ma è sceso in campo svogliato, ha mostrato un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLadoria salta l’appuntamento con la speranza di. Finisce 0-0 con la. Vincere sarebbe stato decisivo per continuare a credere nella possibilità di mantenere la categoria. Tre punti avrebbero permesso di accorciare su Spezia e campiani, rispettivamente qualtultimi e quintultimi. Ora invece, con una giornata in meno da giocare, il distacco resta di 9 punti dagli aquilotti e 13 sulla squadra di Paulo Sosa. Laconferma un trend decisamente negativo in avanti, non riesce a segnare, appena 11 gol in 25 giornate e la vittoria in casa manca dal maggio del 2022. E per Stankovic c’è una grana in più. E’ scoppiato chiaramente il caso Sabiri. Il marocchino, già venduto alla Fiorentina, ha avuto la fiducia dl tecnico, ma è sceso in campo svogliato, ha mostrato un ...

