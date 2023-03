Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : Dopo un primo tempo di rara bruttezza, a sbloccare una partita estremamente equilibrata ci pensa il gran tiro da fu… -

Controllo di destro, tocco a smarcarsi eall'incrocio di sinistro: il gol del 2 - 0 all' Ajax , il 4° di Giacomo Raspadori in ... della Nazionale Roberto: la lunga attesa per un ...

Saetta di Mancini, la Roma batte 1-0 una Juve sotto tono ilGiornale.it

Dopo un primo tempo di rara bruttezza, a sbloccare una partita estremamente equilibrata ci pensa il gran tiro da fuori area di Mancini, che Szczesny vede con un attimo di ritardo. La Juve prova il for ...