Sadomaso in classe | Si denudava in classe per farsi picchiare

(Di domenica 5 marzo 2023) Un professore di una scuola media della provincia di Bologna risulterebbe indagato per violenza sessuale su minori: in un video girato con il cellulare da un'alunna tredicenne si vedrebbe il docente completamente nudo chiedere agli scolari di prenderlo a calci

Si sarebbe spogliato completamente in classe davanti ai suoi allievi, ragazzine e ragazzini di 13 anni. Ed avrebbe chiesto loro di prenderlo a calci, a più riprese. Queste le accuse rivolte a un ...