Russia usa la superbomba in Ucraina, l'esplosione – Video (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia ha usato la superbomba nella guerra in Ucraina. Fonti di Kiev diffondono sui social il Video che documenterebbe un'esplosione provocata dal potentissimo ordigno UPAB-1500B da 1,5 tonnellate. La bomba per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km e deve essere lanciata da un'altezza di 14 km.

