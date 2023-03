Russia, a Mosca si festeggia l’anniversario nel ricordo dei 70 anni dalla morte di Stalin (Di domenica 5 marzo 2023) La Russia festeggia il suo storico leader sovietico, Josep Stalin. L’intero popolo russo, con la guerra in Ucraina a fare da scenario da un anno a questa parte, ricorda il “piccolo padre” dell’Urss morto il 5 marzo del 1953. Stalin basò il suo mandato politico sulla lotta al nazionalismo ucraino, una linea che al giorno ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Lail suo storico leader sovietico, Josep Stalin. L’intero popolo russo, con la guerra in Ucraina a fare da scenario da un anno a questa parte, ricorda il “piccolo padre” dell’Urss morto il 5 marzo del 1953. Stalin basò il suo mandato politico sulla lotta al nazionalismo ucraino, una linea che al giorno ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? 'Esiste il pericolo di uno scontro militare aperto' tra la Russia e gli Usa. ?? ?? L’intervista di Andrei Sushent… - putino : Il blogger Nekoglai arriva a Kiev per consegnare 5 droni e un'auto all’esercito ucraino. Non molto tempo fa, il b… - HSkelsen : Dopo Tula, nuove esplosioni in Russia. Ora a Kolomna, circa 120km da Mosca. A Kolomna c'è uno dei principali centr… - ErmannoKilgore : #5marzo | 007 di Kiev: «Mosca sarà senza risorse entro la fine della primavera» fonti affidabili,lo dicevano già un… - Yojmto : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Il più grande dilemma politico che il Cremlino deve affrontare non proviene dall'Occidente. Certo, le san… -