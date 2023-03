Rugby – Le Fiamme Oro soffrono e battono il Mogliano 25-22 (Di domenica 5 marzo 2023) – Missione compiuta per le Fiamme che, soffrendo, battono il Mogliano 25-22 nel 13° turno del “Peroni TOP10” e dedicano la vittoria a Domenico Zorzino, l’Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine Veneto, scomparso ieri nel tentativo di salvare un automobilista intrappolato nella sua autovettura in un canale nei pressi di Padova. Una partita a corrente alternata per i Cremisi che partono bene, ma poi subiscono la rimonta degli ospiti, andando anche sotto nella seconda frazione di gioco, ma riuscendo a rialzare la testa per poi portare il match a casa, con una vittoria particolarmente sofferta ma che porta in dote cinque preziosi punti per la classifica, che proiettano le Fiamme a quota 42, in piena zona playoff. «Sapevamo bene che il Mogliano ci avrebbe potuto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 marzo 2023) – Missione compiuta per leche, soffrendo,il25-22 nel 13° turno del “Peroni TOP10” e dedicano la vittoria a Domenico Zorzino, l’Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine Veneto, scomparso ieri nel tentativo di salvare un automobilista intrappolato nella sua autovettura in un canale nei pressi di Padova. Una partita a corrente alternata per i Cremisi che partono bene, ma poi subiscono la rimonta degli ospiti, andando anche sotto nella seconda frazione di gioco, ma riuscendo a rialzare la testa per poi portare il match a casa, con una vittoria particolarmente sofferta ma che porta in dote cinque preziosi punti per la classifica, che proiettano lea quota 42, in piena zona playoff. «Sapevamo bene che ilci avrebbe potuto ...

