Rugby femminile, Eccellenza 2023: vincono le prime tre, CUS Milano ad un passo dalle semifinali (Di domenica 5 marzo 2023) Si è disputata oggi la dodicesima giornata, la quinta di ritorno, del campionato di Eccellenza 2022-2023 di Rugby femminile: il CUS Milano si porta ad un passo dalle semifinali battendo nello scontro diretto per il quarto posto il CUS Torino per 23-10, portando a sei i punti di vantaggio a due turni dal termine della regular season. Negli altri incontri vincono con bonus le prime tre della classe: l'Unione Capitolina cede al Valsugana Padova per 12-50, mentre il Parabiago Women viene annichilito dall'Arredissima Villorba per 0-119, infine il Colorno regola il Benetton per 31-5.

