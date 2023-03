Rozzano | incendio nelle baracche di fortuna | una persona morta e una donna ustionata

(Di domenica 5 marzo 2023) Drammatico, comune nella città metropolitana di Milano, dove unae unaè rimastaa causa di un vasto rogo scoppiato poco dopo le 21.30 di ieri, Sabato 4 Marzo 2023, in via Pavese, all’interno di alcune. I mezzi di soccorso sono subito giunti sul posto dove ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : A Rozzano muore nella notte un uomo nell'incendio di una baracca - varesenews : A Rozzano muore nella notte un uomo nell’incendio di una baracca - infoitinterno : Incendio nelle baracche: morto un uomo a Rozzano - infoitinterno : Rozzano, incendio in via Pavese in una baracca lungo il Naviglio - bizcommunityit : La 'casa' va a fuoco mentre cucinano: uomo muore tra le fiamme, ferita una donna -

È morto bruciato in una baracca dove abitava insieme alla compagna , che si è salvata ma è rimasta ferita nell'. È successo acomune nella città metropolitana di Milano nella serata di sabato . Erano quasi le 10 quando i mezzi di soccorso hanno raggiunto la zona dalla quale è partita la ...Una persona morta e una donna ustionata: è il bilancio di unscoppiato intorno alle 21.30 di ieri in via Pavese a, in provincia di Milano, all'interno di alcune baracche. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La ...È questo il film dell'avvenuto sabato sera acostato la vita a un uomo. Le fiamme sono divampate poco dopo le 21 all'interno di una baracca, una struttura che si trovava in un'area ...

Baracche in fiamme: una persona morta carbonizzata MilanoToday.it

ROZZANO Una persona morta e una donna ustionata: è il bilancio di un incendio scoppiato intorno alle 21.30 di ieri in via Pavese a Rozzano, all’interno di alcune baracche. Sul posto sono intervenuti i ...È morto bruciato in una baracca dove abitava insieme alla compagna, che si è salvata ma è rimasta ferita nell’incendio. È successo a Rozzano comune nella città metropolitana di Milano nella serata di ...