Ronaldo, attacco clamoroso dall'Inghilterra: "Non ho perso il sonno per lui" (Di domenica 5 marzo 2023) Erik ten Hag è più del manager del Manchester United . È l'allenatore che lo scorso agosto si è preso la responsabilità di considerare fuori dal progetto Cristiano Ronaldo e il capitano Harry Maguire . Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 marzo 2023) Erik ten Hag è più del manager del Manchester United . È l'allenatore che lo scorso agosto si è preso la responsabilità di considerare fuori dal progetto Cristianoe il capitano Harry Maguire .

Ronaldo, attacco clamoroso dall'Inghilterra: "Non ho perso il sonno per lui" Erik ten Hag è più del manager del Manchester United . È l'allenatore che lo scorso agosto si è preso la responsabilità di considerare fuori dal progetto Cristiano Ronaldo e il capitano Harry Maguire . Scelte importanti e rischiose, che finora non aveva mai voluto commentare, Dopo il successo in Carabao Cup contro il Newcastle , il primo trofeo conquistato dai ...