Romantiche | Pilar Fogliati | Disagio sempre e comunque!

(Di domenica 5 marzo 2023) Intervista a, regista, sceneggiatrice e protagonista di, scritto insieme a Giovanni Veronesi, in cui interpreta quattro donne diverse, che hanno in comune ilesistenziale (e la passione per gli ortaggi). In sala. Ce n'eravamo accorti dal video diventato virale sulla differenza di accento tra chi vive a Roma nord e chi a Roma sud:è una brava attrice. Ha i tempi giusti, una presenza scenica notevole, riesce a cambiare voce con abilità. Non era detto però che lo fosse anche come sceneggiatrice e regista. Con, suo esordio dietro la macchina da presa scritto insieme a Giovanni Veronesi, mette in chiaro che il suo talento è poliedrico. Nel film, in sala dal 23 febbraio,interpreta non uno, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RotaruCris : RT @rep_roma: Romantiche, il primo film di Pilar Fogliati è 'un sacco bello'. Ecco perché andarlo a vedere [aggiornamento delle 12:42] http… - crifelli : Che brava Pilar Fogliati! #romantiche #vivailcinema - maupaslover : domani mi sa che vado a vedere romantiche di pilar mi ispira - cinema_nuovo : Al Cinema Nuovo ROMANTICHE un film di e con Pilar Fogliati: venerdì 3 spettacolo unico 21:00 sabato 4 spettacoli 1… - rep_roma : Romantiche, il primo film di Pilar Fogliati è 'un sacco bello'. Ecco perché andarlo a vedere [aggiornamento delle 1… -

È probabile che a Oristano, Vercelli, Caltanissetta e in tante altre città italiane,, il film d'esordio diFogliati , non conquisterà vaste platee di spettatori, ma spero davvero che qui a Roma lo vedano in tanti, perché sa descrivere e raccontare in modo acuto e ...In 'Fogliati è attrice (quattro volte) e regista. Non ha voluto scrivere alcun manifesto femminista, non ha portato in scena alcuna strampalata guerra col patriarcato: ha solo voluto ...Certo non è che invece tanti altri registi di commedie italiane facciano più di quel che si vede in, almenoFogliati ci tiene più della media e sa lavorare alla messa in scena se ...

Romantiche, Pilar Fogliati: "Disagio sempre e comunque!"

