Roma | “Vostra madre è una traditrice | lapidatela Lo dice Bibbia” | fanatico religioso istiga i figli a uccidere la mamma

(Di domenica 5 marzo 2023) Ha consegnato nelle mani deidei sassi e li ha incitati a lanciarli contro la. Secondo l’uomo, ora rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, la moglie lo aveva tradito: e doveva pagarla. Ed essendo unaveva scelto la lapidazione quale macabra punizione per farle espiare il suo presunto peccato. Una storia drammatica che arriva dae che solo per puro caso non ha avuto conseguenze peggiori. Il presunto adulterio diventa l’ossessione del maritoProtagonista di questa assurda vicenda è un uomo, ossessionato nel seguire una dottrina religiosa e che obbligava a fare lo stesso alla sua famiglia. Le cose ad un certo punto cambiano quando il ‘padre padrone’ inizia ad avere sospetti verso la moglie: è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma: “Vostra madre è una traditrice, lapidatela. Lo dice Bibbia”, fanatico religioso istiga i figli a uccidere la … - zenkeyak : RT @nerasalsadisoia: ciao a tutti! abbiamo iniziato ad organizzare le fan action per le date di napoli, roma e milano del tour di tananai.… - LiviaMariaDani2 : @fdragoni @Omar86202254 Non solo molto probabilmente le auto elettriche sono più facili da rubare, tempo fa rubata… - Anto848484 : @GreenbayMary Chi se scandalizza. Liberi di prendere la vostra strada. Che non sia una deriva spero. Ma ripeto fi… - 94LittIeFreak : RT @nerasalsadisoia: ciao a tutti! abbiamo iniziato ad organizzare le fan action per le date di napoli, roma e milano del tour di tananai.… -

Era infatti previsto che sarei rientrato anon prima del pomeriggio del giorno successivo. L'...comprensibilmente in totale panico e io non sono più in grado di rassicurare senza unanota ...Ha portato tutti quanti in un bosco, poi ha armato i figli mettendo loro in mano delle pietre: 'Adesso lapidatemadre' , ha ordinato, sostenendo che si trattasse di una punizione prevista ...... ' Stasera vorrei ringraziare tutti voi per lagrande partecipazione, per il vostro affetto ... negli studi disi registrerà la scelta di uno dei tronisti. Non solo affetto ma anche critiche ...

Roma, 10 luoghi insoliti e lontani turismo di massa Finestre sull'Arte

Era convinto che la moglie avesse iniziato una relazione con un altro uomo e, per punirla, ha deciso di coinvolgere tutta la famiglia. Fissato con la religione, non poteva sopportare di ...Annuncio vendita Hyundai ix20 1.6 125 CV Comfort A/T usata del 2016 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...