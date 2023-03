Roma, sorpreso a rubare picchia il Direttore e un dipendente del supermercato sulla Nomentana (Di domenica 5 marzo 2023) Ha cercato disperatamente di fuggire e non si è fatto scrupoli ad aggredire un dipendente e il Direttore del supermercato che lo avevano sorpreso a rubare. Protagonista di questa vicenda un uomo sulla cinquantina che, poco prima, aveva provato a portar via dal negozio alcuni generi alimentari. Ma il colpo non è riuscito e, messo alle strette, il malvivente ha provato il tutto per tutto pur di guadagnarsi la fuga. Botte nel supermercato sulla Nomentana L’uomo come detto ha sottratto alcuni generi alimentari da un supermarket sulla Via Nomentana ma, vistosi scoperto, nel tentativo di darsi alla fuga, ha prima spintonato un dipendente poi ha aggredito il Direttore del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) Ha cercato disperatamente di fuggire e non si è fatto scrupoli ad aggredire une ildelche lo avevano. Protagonista di questa vicenda un uomocinquantina che, poco prima, aveva provato a portar via dal negozio alcuni generi alimentari. Ma il colpo non è riuscito e, messo alle strette, il malvivente ha provato il tutto per tutto pur di guadagnarsi la fuga. Botte nelL’uomo come detto ha sottratto alcuni generi alimentari da un supermarketViama, vistosi scoperto, nel tentativo di darsi alla fuga, ha prima spintonato unpoi ha aggredito ildel ...

