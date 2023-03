Roma, nuove vandalizzazioni ai bus dentro il deposito ATAC di via Candoni (Di domenica 5 marzo 2023) . La situazione merita attenzione istituzionale, considerato come negli ultimi giorni siano diversi gli episodi legati a vandalizzazioni dei mezzi. La motivazione sempre la stessa: dal vicino campo nomadi giunge di tutto, in primis pietre che spaccano i vetri e vandalizzano gli autobus fermi all’interno del deposito. Una situazione che va avanti da decenni, cui i dipendenti ATAC sono esausti. Roma, l’ultima sassaiola contro il deposito di via Candoni Sulla situazione, interviene l’attivista politica Micaela Quintavalle, peraltro ex dipendente ATAC: “Stanotte davanti al solito deposito i soliti rom hanno rotto con le pietre i vetri di tre bus! Io davvero non so più che pensare!!!! Ma a sto punto mi auguro che gli autisti rimangano sempre illesi! Sarebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 marzo 2023) . La situazione merita attenzione istituzionale, considerato come negli ultimi giorni siano diversi gli episodi legati adei mezzi. La motivazione sempre la stessa: dal vicino campo nomadi giunge di tutto, in primis pietre che spaccano i vetri e vandalizzano gli autobus fermi all’interno del. Una situazione che va avanti da decenni, cui i dipendentisono esausti., l’ultima sassaiola contro ildi viaSulla situazione, interviene l’attivista politica Micaela Quintavalle, peraltro ex dipendente: “Stanotte davanti al solitoi soliti rom hanno rotto con le pietre i vetri di tre bus! Io davvero non so più che pensare!!!! Ma a sto punto mi auguro che gli autisti rimangano sempre illesi! Sarebbe ...

