(Di domenica 5 marzo 2023) All' Olimpico travestito da carceratondo ildelle manette. Quelche Josésfoderò in occasione di sfida scudetto tra Inter epassatastoria anche per quel momento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Roma, lo sfottò del #tifoso alla #Juve è clamoroso: e con un gesto mima Mourinho...: Si moltiplicano gli scatti su… - LALAZIOMIA : La Lazio vince a Napoli e pubblica una foto: è uno sfottò alla Roma, non vedevano l'ora di farlo - LALAZIOMIA : Lazio, foto sfottò alla Roma nello spogliatoio del Maradona dopo l'1-0 al Napoli - Tuttosport - infoitsport : Lazio, foto sfottò alla Roma nello spogliatoio del Maradona dopo l'1 - Luxgraph : Lazio, foto sfottò alla Roma nello spogliatoio del Maradona dopo l'1-0 al Napoli -

Sui social network si moltiplicano gli scatti che immortalano un tifoso dellache ha compiuto una scelta a dir poco singolare: optare per un outfit che non è ovviamente passato inosservato. Per ...'Era pazza per la- aggiunge Massimo - a ogni partita da lei si riunivano amici e parenti. Con noi laziali era sempre uno scherno e uno sfotto'. Per festeggiare la Conference League uscì vestita ...Si sente già aria di derby a, mai come quest'anno sentito e importante visto che entrambe le squadre sono in lotta per un posto in Champions League. Ha aperto le danze, a due settimane dalla stracittadina, la Lazio con una ...