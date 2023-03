Roma: la ferma volontà di Justin Kluivert (Di domenica 5 marzo 2023) Kluivert avrebbe espresso la propria opinione riguardo il suo futuro. Il giocatore è ancora di proprietà della Roma In prestito al Valencia, dove ha giocato anche suo padre, Justin Kluivert è chiaro: non tornerà alla Roma. L’attaccante olandese ha firmato per gli italiani nel 2018 dopo aver brillato per l’Ajax. Ma il rampollo di Patrick L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 5 marzo 2023)avrebbe espresso la propria opinione riguardo il suo futuro. Il giocatore è ancora di proprietà dellaIn prestito al Valencia, dove ha giocato anche suo padre,è chiaro: non tornerà alla. L’attaccante olandese ha firmato per gli italiani nel 2018 dopo aver brillato per l’Ajax. Ma il rampollo di Patrick L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnzaAltieri : RT @Grazia_MB: @EnzaAltieri Dopo aver corso tutto il giorno per Roma cercando di catturare con gli occhi tutto il bello da portar via,un tr… - Grazia_MB : @EnzaAltieri Dopo aver corso tutto il giorno per Roma cercando di catturare con gli occhi tutto il bello da portar… - inognitramonto : io sono ferma a nicolas che ha detto che si è trasferito a roma così sta più vicino a loro basta io non ce la faccio - stefano_roma : RT @GiovaQuez: La croce realizzata con ciò che resta della barca naufragata a #Cutro sarà portata oggi alla via Crucis organizzata dall'Arc… - KDalicarnasso : Giuro su dio che se la Roma non ferma la Juve non proveró mai più alcuna minima simpatia per questa squadra. -

Calcio, solo un pareggio tra Spezia e Verona: 0 - 0 al 'Picco' ... al 73 l'occasione più importante per i liguri con il palo che ferma la conclusione di testa di ... ARBITRO : Daniele Doveri della sezione di Roma 1 Informazioni sull'autore del post Redazione See author'... Philadelphia stoppa Milwaukee, Toronto vince all'overtime ROMA " Si ferma a sedici la striscia di vittorie consecutive di Milwaukee. Nella notte italiana dell'Nba, i Bucks cadono sul parquet di casa di fronte ai Philadelphia 76ers, che si impongono per 133 - ... Le storie degli ucraini fuggiti dalla guerra che ora vivono in Italia Mi sentivo come se la mia casa stesse andando a fuoco e io fossi lì ferma a guardare. C'è voluto un po' per stare meglio. Sognavo di vedere Roma, così un giorno ho preso un treno e sono partita. Il ... ... al 73 l'occasione più importante per i liguri con il palo chela conclusione di testa di ... ARBITRO : Daniele Doveri della sezione di1 Informazioni sull'autore del post Redazione See author'..." Sia sedici la striscia di vittorie consecutive di Milwaukee. Nella notte italiana dell'Nba, i Bucks cadono sul parquet di casa di fronte ai Philadelphia 76ers, che si impongono per 133 - ...Mi sentivo come se la mia casa stesse andando a fuoco e io fossi lìa guardare. C'è voluto un po' per stare meglio. Sognavo di vedere, così un giorno ho preso un treno e sono partita. Il ... Roma, metro ferma tra Termini e Ottaviao: uomo caduto sui binari Tag24 Serie D girone F, Penco salva la Nuova Florida La squadra laziale si tiene stretto un punto che vale tre punti di margine sulla zona playout, occupata al primo posto da un'altra squadra laziale, il Roma City che oggi ha fermato la Vigor Senigallia ... F1, Vasseur: "Primo problema della Ferrari è l'affidabilità" "Il degrado rispetto alla Red Bull non era buono, dobbiamo ripartire da qui e fare del nostro meglio per risolvere la situazione nelle prossime settimane. (ANSA) ... La squadra laziale si tiene stretto un punto che vale tre punti di margine sulla zona playout, occupata al primo posto da un'altra squadra laziale, il Roma City che oggi ha fermato la Vigor Senigallia ..."Il degrado rispetto alla Red Bull non era buono, dobbiamo ripartire da qui e fare del nostro meglio per risolvere la situazione nelle prossime settimane. (ANSA) ...