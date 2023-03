Roma-Juventus | sintesi | tabellino | risultato | moviola | e cronaca live

(Di domenica 5 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - hanayamaa_ : RT @RaphaDelpiero: 20H45. Roma - Juventus. Mourinho - Allegri. Le premier qui met un but perd le terroristico. - Cosimomarinell2 : RT @JU29ROTEAM: Chinè che scrive: 'La Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona Coppe” Il direttore dell'area… -

In attesa del big match fra, Max Allegri ha visto la sua cavalla Estrosa arrivare seconda nel premio Ceprano.- Big match della venticinquesima giornata di campionato, ladi José Mourinho sfida ladi Massimiliano Allegri in un Olimpico sold out. Punti preziosi per entrambe le squadre: l'obiettivo di giallorossi e bianconeri è l'Europa. Ladeve ...In serata, alle 20.45 l'atteso big match( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questa giornata era iniziata venerdì con la vittoria della Lazio sul Napoli capolista . Ieri invece il ...

Roma-Juve, la squalifica di Mourinho e i segnali di Diritto Tuttosport

Abraham titolare, Pogba no. Sono queste le ultime novità in vista del big match tra Roma e Juventus in programma questa all’Olimpico (fischio d’inizio ore 20.45, arbitra la gara Fabio Maresca della se ...Alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico ci sarà Cremonese-Roma, 25a giornata del campionato di Serie A La Roma reduce dalla cocente sconfitta contro la Cremonese in trasferta cerca l’immediato riscatto pe ...