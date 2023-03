Roma-Juventus | Serie A | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 5 marzo 2023) Allo stadio Olimpico disi gioca il big match valido per la venticinquesima giornata diA, la sesta del girone di ritorno:. Sfida decisiva per la corsa Champions, visto che si affrontano rispettivamente la quinta e la settima in classifica, separate da nove punti. Entrambe, dunque, devono vincere per non perdere contatto dalle prime quattro. Nella partita di andata è arrivato il pareggio per 1-1. Il momento delle due squadre-Nantes (Photo credits:).La squadra di Mourinho sta avendo un buon rendimento in campionato e ha raccolto 44 punti fino ad ora e si trova al quinto posto, a meno uno dalla zona Champions. Quarto posto perso nell’ultimo turno, con la sconfitta subita in casa della Cremonese per 2-1. Tra defezioni e calendario pieno, la ...

E vincendo stasera la stessa, ora in posizione da Europa League, sarebbe ad appena 6 punti. Il futuro della Roma però dipenderà anche e soprattutto dai tribunali. CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza e Udinese 32, Torino e Fiorentina 31, Empoli 28, Sassuolo 27, Lecce. Antonio Cassano, ex attaccante, tra le altre, della Roma, è stato intervistato da Repubblica, in occasione del match contro la Juventus, prossima avversaria in campionato dei giallorossi.

Roma-Juve, la squalifica di Mourinho e i segnali di Diritto Tuttosport

Nella giornata di sabato è andato in scena il derby tra Inter Women e la Juventus di coach Montemurro ... ci sarà un remake della finale di un anno fa dove si scontrarono Milan e Roma. A vincere ...Lo società giallorossa ha fatto ricorso e così, nella prossima giornata, la Roma avrà in panchina il tecnico portoghese. Una presenza importante quella dello Special One, dato che la prossima ...