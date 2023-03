Roma-Juventus oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 5 marzo 2023) Questa sera, alle ore 20.45, in diretta streaming su DAZN, a chiudere le partite della domenica per la 25esima giornata di campionato, ci sarà un grande classico del nostro calcio, Roma-Juventus. I giorni e le ore precedenti alla partita sono stato teatro di una grande confusione riguardante la squalifica a José Mourinho, rimediata durante la partita contro la Cremonese, ma che ieri è stata sospesa dalla Corte d’Appello della FIGC. Le scelte di José Mourinho L’allenatore portoghese sarà quindi normalmente in panchina e per la Juve ha cercato di mischiare un po’ le carte. Il modulo è sempre lo stesso, 3-4-2-1, con alcune varianti negli uomini davvero inattese. La prima dovrebbe essere quella di schierare Rick Karsdorp sulla fascia destra. Sì esatto, il grande nemico di Mou, non avendo trovato squadra nel mercato invernale ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Questa sera, alle ore 20.45, in direttasu DAZN, a chiudere le partite della domenica per la 25esima giornata di campionato, ci sarà un grande classico del nostro calcio,. I giorni e le ore precedenti alla partita sono stato teatro di una grande confusione riguardante la squalifica a José Mourinho, rimediata durante la partita contro la Cremonese, ma che ieri è stata sospesa dalla Corte d’Appello della FIGC. Le scelte di José Mourinho L’allenatore portoghese sarà quindi normalmente in panchina e per la Juve ha cercato di mischiare un po’ le carte. Il modulo è sempre lo stesso, 3-4-2-1, con alcune varianti negli uomini davvero inattese. La prima dovrebbe essere quella di schierare Rick Karsdorp sulla fascia destra. Sì esatto, il grande nemico di Mou, non avendo trovato squadra nel mercato invernale ...

