Roma-Juventus LIVE | tra poco le squadre in campo

(Di domenica 5 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per la 25esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Che mattinata speciale con @andreabarzagli2 allo Juventus Store di Roma ???? Lo store vi aspetta per questo weeken… - tuttosport : ?? La squalifica (sospesa) di #Mourinho e il caso #Juventus ?? Il commento del direttore Guido Vaciago - juventusfc : ?? Allegri: «Di Maria nelle ultime gare ha sempre giocato, è importante che quando gioca, a prescindere dai minuti,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Juventus: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Roma-Juventus: live report, formazioni e dettagli -

...00 Civitanova - Milano 3 - 0 18:00 Latina - Piacenza 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Spezia - Verona 0 - 0 15:00 Sampdoria - Salernitana 0 - 0 18:00 Inter - Lecce 2 - 0 20:45MOTORI - ...In serata, alle 20.45, l'atteso big match( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questa giornata era iniziata venerdì con la vittoria della Lazio sul Napoli capolista . Ieri invece il ...scendono in campo per chiudere la domenica della Serie A: con in panchina visto che la squalifica dello Special One è stata sospesa. E allora ci sarà il confronto con , non andato in ...

Roma-Juventus diretta: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Vincere per rosicchiare punti al Milan e tenere il passo di Inter e Lazio. Roma-Juventus danno vita a un big match affascinante all'Olimpico Vincere per rosicchiare punti al Milan e tenere il… Leggi ...Fischio d'inizio alle 20.45. Scontro diretto per la zona Champions-Europa League, a dirigere l'incontro l'arbitro Maresca di Napoli Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn.