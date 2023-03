Roma-Juventus | l’arrivo del pullman giallorosso all’Olimpico – VIDEO

(Di domenica 5 marzo 2023)deiper il match della 25esima giornata di Serie A che si disputa(Matteo Celletti inviato) – Laè arrivata allo stadio Olimpico, teatro della sfida con laper il match valido per la 25esima giornata del campionato di serie A 2022/2023.delladella squadra per la sfida con la #Juve pic.twitter.com/Aa0hMAF2F2— CalcioNews24.com (@CalcioNews24) March 5, 2023 L'articolo proviene da Calcio News 24.

